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«Ценю всё, что вы сделали». Медведев поблагодарил Юханссона за сотрудничество

«Ценю всё, что вы сделали». Медведев поблагодарил Юханссона за сотрудничество
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поблагодарил за сотрудничество тренера Томаса Юханссона, с которым работал с сентября 2025 года.

«Спасибо, Томас, за отличную работу. Было приятно с вами сотрудничать, ценю всё, что вы сделали», — написал Медведев в социальных сетях.

Под руководством Томаса Юханссона Медведев стал чемпионом турниров АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) и Брисбене (Австралия), а также выиграл «пятисотник» в Дубае (ОАЭ).

На текущем Уимблдоне россиянин дошёл до третьего круга, где уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

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