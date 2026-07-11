«Очень рад за девочку». Кафельников — о победе Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026
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Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на победу юниорки Анны Пушкарёвой на Уимблдоне-2026 среди девушек. В финале россиянка обыграла китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
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|6
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
«Знаю, что она тренируется в Москве. Искренне рад за девочку. Она большая молодец. Знаю, что её преследовали травмы — прошлый год мучилась. Восстановилась вот и добилась блестящего результата», — цитирует Кафельникова ТАСС.
Для 17-летней Пушкарёвой этот титул стал дебютным на мэйджоре.
Также в эти минуты проходит финал Уимблдона среди женщин. В нём за титул сражаются две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.
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