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Мухова — Носкова: Каролина перевела финал женского Уимблдона-2026 в решающий сет

Мухова — Носкова: Каролина перевела финал женского Уимблдона-2026 в решающий сет
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Сегодня, 11 июля, проходит финал Уимблдонского турнира — 2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче соревнования за титул сражаются две чешские теннисистки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место. Второй сет выиграла Мухова с результатом 7:5. Первая партия осталась за Носковой (6:2). За развитием событий можно следить по текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
2 		7 0
6 		5 3
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.

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