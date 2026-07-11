Мухова — Носкова: Каролина перевела финал женского Уимблдона-2026 в решающий сет

Сегодня, 11 июля, проходит финал Уимблдонского турнира — 2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче соревнования за титул сражаются две чешские теннисистки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место. Второй сет выиграла Мухова с результатом 7:5. Первая партия осталась за Носковой (6:2). За развитием событий можно следить по текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.