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Юханссон опубликовал пост после прекращения сотрудничества с Медведевым

Юханссон опубликовал пост после прекращения сотрудничества с Медведевым
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Шведский тренер Томас Юхансон опубликовал у себя на странице в соцсети пост после прекращения сотрудничества с девятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«После почти года совместной работы мы с Даниилом решили разойтись. Хочу поблагодарить его за усердную работу за это время и пожелать ему и его команде всего наилучшего в будущем», — написал Юханссон у себя на странице в соцсети.

В конце августа 2025-го Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет, и начал работать с Юханссоном.

Под руководством Томаса Юханссона Медведев стал чемпионом турниров АТР-250 в Алма-Ате, Казахстан, и Брисбене, Австралия, а также выиграл «пятисотник» в Дубае, ОАЭ.

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