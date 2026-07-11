«Это значит для меня больше, чем трофей». Бадоса — о первом титуле за два года

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 141-ю строчку в рейтинге, в социальных сетях опубликовала пост после победы на турнире категории WTA-125 в Бостаде. В финале она обыграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт со счётом 7:5, 7:5.

«Это значит для меня больше, чем трофей… Спасибо всем за поддержку на этом пути. И также спасибо моей команде за то, что они никогда не давали мне упасть», — написала Бадоса в социальных сетях.

Последний раз Бадоса выигрывала титул на турнире WTA-500 в Вашингтоне в 2024 году. За счёт этого результата Паула поднимется на 115-ю строчку рейтинга.