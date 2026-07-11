Фото: Кейт Миддлтон на финале женского Уимблдона-2026

Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон присутствует на финале Уимблдона-2026 среди женщин в Лондоне. Фото Миддлтон на турнире опубликовала пресс-служба WTA у себя на странице в соцсети. Ранее стало известно, что принцесса вручит трофей победительнице финального матча.

Фото: WTA

В эти минуты проходит третий сет финала Уимблдона среди женщин. В нём за титул сражаются две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место. Первая партия завершилась победой Носковой (6:2), Мухова закрыла второй сет (7:5). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.