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Фото: Кейт Миддлтон на финале женского Уимблдона-2026

Фото: Кейт Миддлтон на финале женского Уимблдона-2026
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Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон присутствует на финале Уимблдона-2026 среди женщин в Лондоне. Фото Миддлтон на турнире опубликовала пресс-служба WTA у себя на странице в соцсети. Ранее стало известно, что принцесса вручит трофей победительнице финального матча.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Фото: WTA

В эти минуты проходит третий сет финала Уимблдона среди женщин. В нём за титул сражаются две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место. Первая партия завершилась победой Носковой (6:2), Мухова закрыла второй сет (7:5). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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