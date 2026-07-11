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Носкова — третья победительница Уимблдона, отыгравшая матчбол по ходу турнира

Носкова — третья победительница Уимблдона, отыгравшая матчбол по ходу турнира
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала третьей победительницей Уимблдона, отыгравшей матчбол на турнире. В третьем круге соревнований она победила представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (11:9). Сегодня, 11 июля, в решающем матче соревнований она обыграла соотечественницу Каролину Мухову (девятая в рейтинге) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 9
2 		6 7 11
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Ранее таким достижением обладали Винус Уильямс в 2005 году и Серена Уильямс в 2009-м.

Для 21-летней Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Линда стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году. В обновлённом рейтинге WTA спортсменка займёт седьмую строчку.

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