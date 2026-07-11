Носкова — третья победительница Уимблдона, отыгравшая матчбол по ходу турнира

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала третьей победительницей Уимблдона, отыгравшей матчбол на турнире. В третьем круге соревнований она победила представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (11:9). Сегодня, 11 июля, в решающем матче соревнований она обыграла соотечественницу Каролину Мухову (девятая в рейтинге) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Ранее таким достижением обладали Винус Уильямс в 2005 году и Серена Уильямс в 2009-м.

Для 21-летней Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Линда стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году. В обновлённом рейтинге WTA спортсменка займёт седьмую строчку.