Линда Носкова выиграла второй титул в сезоне

Для 12-й ракетки мира чешской теннисистки Линды Носковой победа на Уимблдоне-2026 стала вторым титулом в сезоне. В финале турнира в Лондоне 21-летняя Носкова одолела свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Ранее Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине. В финальной встрече она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Победа на Уимблдоне стала первой на турнире «Большого шлема» для чешской спортсменки. Ранее свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.