Носкова во время награждения на Уимблдоне поблагодарила маму, скончавшуюся два года назад
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова во время церемонии награждения на Уимблдоне-2026 выразила благодарность матери, ушедшей из жизни от рака в июне 2024 года. Носкова в финале турнира в Лондоне одолела свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
«Есть ещё один человек, которого я бы хотела поблагодарить – моя мама. Без неё я бы однозначно не стояла здесь, поэтому спасибо!
Я обычно не плачу, для меня это ненормально. Наслаждалась этими двумя неделями. Все эти слёзы грусти и счастья, пот и кровь, которые сюда ушли, того стоили. Определённо, я никогда не забуду эти пару недель», — сказала Носкова во время церемонии награждения.
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