Носкова во время награждения на Уимблдоне поблагодарила маму, скончавшуюся два года назад

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова во время церемонии награждения на Уимблдоне-2026 выразила благодарность матери, ушедшей из жизни от рака в июне 2024 года. Носкова в финале турнира в Лондоне одолела свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).

«Есть ещё один человек, которого я бы хотела поблагодарить – моя мама. Без неё я бы однозначно не стояла здесь, поэтому спасибо!

Я обычно не плачу, для меня это ненормально. Наслаждалась этими двумя неделями. Все эти слёзы грусти и счастья, пот и кровь, которые сюда ушли, того стоили. Определённо, я никогда не забуду эти пару недель», — сказала Носкова во время церемонии награждения.