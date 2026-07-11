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Носкова во время награждения на Уимблдоне поблагодарила маму, скончавшуюся два года назад

Носкова во время награждения на Уимблдоне поблагодарила маму, скончавшуюся два года назад
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова во время церемонии награждения на Уимблдоне-2026 выразила благодарность матери, ушедшей из жизни от рака в июне 2024 года. Носкова в финале турнира в Лондоне одолела свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Есть ещё один человек, которого я бы хотела поблагодарить – моя мама. Без неё я бы однозначно не стояла здесь, поэтому спасибо!

Я обычно не плачу, для меня это ненормально. Наслаждалась этими двумя неделями. Все эти слёзы грусти и счастья, пот и кровь, которые сюда ушли, того стоили. Определённо, я никогда не забуду эти пару недель», — сказала Носкова во время церемонии награждения.

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