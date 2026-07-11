«Тяжело подобрать слова». Мухова обратилась к Носковой после финала Уимблдона

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова после поражения в финале Уимблдона-2026 обратилась к своей соотечественнице Линде Носковой (12-я в рейтинге). В решающем матче Мухова уступила Носковой со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

«Тяжело подобрать слова, но начну с Линды, моего бывшего друга. Я шучу, конечно! Ты так молода, это твой первый финал «Шлема», и то, как ты держалась и играла, это просто невероятно. А главное, что ты очень добрый и хороший человек. Поздравляю тебя и команду, вы это заслужили», — сказала Мухова на церемонии награждения.

Для 21-летней Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Линда займёт седьмую строчку.