Кейт Миддлтон вручила Линде Носковой трофей за победу на Уимблдоне-2026

Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон вручила трофей чемпионке женского Уимблдона-2026, чешке Линде Носковой, занимающей в мировом рейтинге 12-е место.

Фото: GETTY IMAGES

Фото: GETTY IMAGES

Фото: GETTY IMAGES

В финальном поединке Носкова одолела свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3). Победа на турнире в Лондоне принесла 21-летней чешке второй титул в сезоне и первый – на турнире «Большого шлема». Ранее Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине. В финальной встрече она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Также сегодня, 11 июля, свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.