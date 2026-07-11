Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира

Линда Носкова впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира
Комментарии

12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова после победы на Уимблдоне-2026 поднимется на седьмую строчку в рейтинге WTA. Ранее наивысшей позицией в карьере спортсменки было 10-е место. Сегодня, 11 июля, в финале Уимблдона-2026 она обыграла девятую ракетку мира соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Для Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Она стала третьей теннисисткой, которая ушла с матчбола на пути к титулу Уимблдона. Это произошло в третьем круге соревнований. Также спортсменка стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
Носкова во время награждения на Уимблдоне поблагодарила маму, скончавшуюся два года назад
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android