Линда Носкова впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира

12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова после победы на Уимблдоне-2026 поднимется на седьмую строчку в рейтинге WTA. Ранее наивысшей позицией в карьере спортсменки было 10-е место. Сегодня, 11 июля, в финале Уимблдона-2026 она обыграла девятую ракетку мира соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Для Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Она стала третьей теннисисткой, которая ушла с матчбола на пути к титулу Уимблдона. Это произошло в третьем круге соревнований. Также спортсменка стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году.