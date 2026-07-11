Принцесса Уэльская общалась с Шараповой, чемпионка плакала на корте. Фото финала Уимблдона

11 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся финальный матч Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. 12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова одолела соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счётом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Лучшие фото женского финала Уимблдона Линда Носкова – Каролина Мухова – в фотоподборке «Чемпионата».

Победа на Уимблдоне стала первой для 21-летней чешки на турнирах «Большого шлема». Всего же это её третий титул в карьере и второй в сезоне-2026. Также спортсменка стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году. В обновлённом рейтинге WTA Линда займёт седьмую строчку.