«Играть здесь — это невероятные ощущения!» Пушкарёва — о победе на юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Пушкарёва прокомментировала победу на юниорском Уимблдоне-2026. В финале она обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

«Это был потрясающий финал. Столько благодарностей хочу сказать! Во-первых, сопернице, она сегодня играла великолепно, это невероятный игрок. Знаете, всякий раз, когда я вижу наши имена рядом в сетке, знаю, что это будет классная битва, что мне надо продолжать работать, чтобы показать всё на корте.

Ещё хочу сказать спасибо всем своим спонсорам, потому что так тяжело было верить в меня, когда я проигрывала во вторых раундах «Шлемов». И спасибо всем, кто смотрел и поддерживал меня, для меня это очень важно. Играть здесь — это невероятные ощущения!

Также спасибо всем, кто здесь со мной — тренерам, папе, он тоже тут. И организаторам турнира спасибо, играть на этом корте просто невероятно. Почти как настоящий профессиональный игрок! Так мотивирует, когда видишь профессиональных теннисистов рядом с собой в раздевалке. И знаешь, что надо продолжать работать, чтобы выйти на следующий уровень и быть уже в их сетке, а не юниорской. Так что спасибо всем юниорским «Шлемам», играть на них — это потрясающий опыт», — сказала Пушкарёва в интервью на корте.