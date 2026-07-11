«Играть здесь — это невероятные ощущения!» Пушкарёва — о победе на юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Пушкарёва прокомментировала победу на юниорском Уимблдоне-2026. В финале она обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
«Это был потрясающий финал. Столько благодарностей хочу сказать! Во-первых, сопернице, она сегодня играла великолепно, это невероятный игрок. Знаете, всякий раз, когда я вижу наши имена рядом в сетке, знаю, что это будет классная битва, что мне надо продолжать работать, чтобы показать всё на корте.
Ещё хочу сказать спасибо всем своим спонсорам, потому что так тяжело было верить в меня, когда я проигрывала во вторых раундах «Шлемов». И спасибо всем, кто смотрел и поддерживал меня, для меня это очень важно. Играть здесь — это невероятные ощущения!
Также спасибо всем, кто здесь со мной — тренерам, папе, он тоже тут. И организаторам турнира спасибо, играть на этом корте просто невероятно. Почти как настоящий профессиональный игрок! Так мотивирует, когда видишь профессиональных теннисистов рядом с собой в раздевалке. И знаешь, что надо продолжать работать, чтобы выйти на следующий уровень и быть уже в их сетке, а не юниорской. Так что спасибо всем юниорским «Шлемам», играть на них — это потрясающий опыт», — сказала Пушкарёва в интервью на корте.
- 11 июля 2026
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:27
-
22:13
-
22:03
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:26
-
21:16
-
20:59
-
20:56
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:35
-
19:10
-
18:54
-
18:48
-
18:41
-
18:26
-
18:23
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:32
-
17:24