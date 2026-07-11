Линда Носкова выиграла третий титул в карьере

Для 12-й ракетки мира чешской теннисистки Линды Носковой победа на Уимблдоне-2026 стала третьим титулом в карьере. В финале турнира в Лондоне 21-летняя Носкова одолела свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

21 июня текущего года Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине. В финальной встрече она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Первый в карьере титул на уровне WTA чешка выиграла в 2024 году на «пятисотнике» в Монтеррее, одолев в решающем матче Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6 (8:6), 6:4).