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Линда Носкова выиграла третий титул в карьере

Линда Носкова выиграла третий титул в карьере
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Для 12-й ракетки мира чешской теннисистки Линды Носковой победа на Уимблдоне-2026 стала третьим титулом в карьере. В финале турнира в Лондоне 21-летняя Носкова одолела свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

21 июня текущего года Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине. В финальной встрече она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Первый в карьере титул на уровне WTA чешка выиграла в 2024 году на «пятисотнике» в Монтеррее, одолев в решающем матче Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6 (8:6), 6:4).

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