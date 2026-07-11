Пушкарёва высказалась о том, что сыграла в самом длительном юниорском финале на Уимблдоне
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва высказалась о том, что сыграла в самом длительном финале юниорского Уимблдона в истории. Анна обыграла Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
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|6
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
— Вы вошли в историю, сыграв самый долгий финал среди девушек.
— Я, правда?
— Да. Насколько было особенным играть здесь, на этом корте?
— Это вообще мой первый сезон на траве, до этого я сыграла только турнир в Хэмптоне, вылетела там в первом круге. Так что… В любом случае Лондон — прекрасный город, здесь потрясающая атмосфера. Я такой атмосферы не видела до этого турнира, — сказала Пушкарёва в интервью на корте.
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