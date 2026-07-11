Фото: Анна Пушкарёва с трофеем юниорского Уимблдона-2026

Победительница Уимблдона-2026 среди девушек Анна Пушкарёва получила чемпионский трофей. В финальном поединке юниорского турнира в Лондоне она оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

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Для российских спортсменок это уже 29-й выигранный турнир «Большого шлема» в юниорской категории, а на лондонском соревновании по этому возрасту — 12-й. Сама Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Также сегодня, 11 июля, состоялся финал взрослого женского Уимблдона, где победу одержала чешка Линда Носкова, одолевшая свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).