Фото: Анна Пушкарёва с трофеем юниорского Уимблдона-2026
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Победительница Уимблдона-2026 среди девушек Анна Пушкарёва получила чемпионский трофей. В финальном поединке юниорского турнира в Лондоне она оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
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|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Фото: GETTY IMAGES
Для российских спортсменок это уже 29-й выигранный турнир «Большого шлема» в юниорской категории, а на лондонском соревновании по этому возрасту — 12-й. Сама Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.
Также сегодня, 11 июля, состоялся финал взрослого женского Уимблдона, где победу одержала чешка Линда Носкова, одолевшая свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).
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