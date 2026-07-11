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Фото: Анна Пушкарёва с трофеем юниорского Уимблдона-2026

Фото: Анна Пушкарёва с трофеем юниорского Уимблдона-2026
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Победительница Уимблдона-2026 среди девушек Анна Пушкарёва получила чемпионский трофей. В финальном поединке юниорского турнира в Лондоне она оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Фото: GETTY IMAGES

Для российских спортсменок это уже 29-й выигранный турнир «Большого шлема» в юниорской категории, а на лондонском соревновании по этому возрасту — 12-й. Сама Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Также сегодня, 11 июля, состоялся финал взрослого женского Уимблдона, где победу одержала чешка Линда Носкова, одолевшая свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).

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Комментарии
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