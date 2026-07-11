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«Мне так жаль». Мухова — о приезде близких на финал Уимблдона, который она проиграла

«Мне так жаль». Мухова — о приезде близких на финал Уимблдона, который она проиграла
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова с досадой отреагировала на своё поражение в финале Уимблдона-2026, упомянув близких, пожертвовавших планами ради присутствия на матче в Лондоне. Мухова проиграла решающую встречу своей соотечественнице Линде Носковой (2:6, 7:5, 3:6).

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Когда я смотрю в свой угол… Мне так жаль, так жаль… Столько эмоций. Приехали все мои друзья и родные, отменили свои планы и приехали сегодня сюда ради меня», — сказала Мухова во время церемонии награждения.

Этот финал стал вторым для Муховой на турнирах «Большого шлема» в карьере. В 2023 году она дошла до решающей стадии «Ролан Гаррос», где уступила польке Иге Швёнтек (2:6, 7:5, 4:6).

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