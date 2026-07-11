Линда Носкова поднимется на седьмое место в Чемпионской гонке WTA
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12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова после победы на Уимблдоне-2026 поднимется на седьмую строчку в Чемпионской гонке WTA. Лидером останется россиянка Мирра Андреева. Сегодня, 11 июля, в финале Уимблдона-2026 Носкова обыграла девятую ракетку мира соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Для Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Она стала третьей теннисисткой, которая ушла с матчбола на пути к титулу Уимблдона. Это произошло в третьем круге соревнований. Также спортсменка стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году.
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