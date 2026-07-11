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Носкова — самая молодая чемпионка Уимблдона со времён победы Квитовой

Носкова — самая молодая чемпионка Уимблдона со времён победы Квитовой
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдона с 2011 года, когда победу на турнире одержала её соотечественница Петра Квитова. 21-летняя Носкова в финальной встрече одолела ещё одну чешскую спортсменку Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Матч завершился со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

17 ноября Линде Носковой исполнится 22 года. Победа на Уимблдонском турнире стала первой на турнире «Большого шлема» для чешской спортсменки, это второй титул в текущем сезоне. Ранее свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.

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