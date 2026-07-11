Носкова — самая молодая чемпионка Уимблдона со времён победы Квитовой
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдона с 2011 года, когда победу на турнире одержала её соотечественница Петра Квитова. 21-летняя Носкова в финальной встрече одолела ещё одну чешскую спортсменку Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Матч завершился со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
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|3
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|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
17 ноября Линде Носковой исполнится 22 года. Победа на Уимблдонском турнире стала первой на турнире «Большого шлема» для чешской спортсменки, это второй титул в текущем сезоне. Ранее свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.
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