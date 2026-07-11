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Линда Носкова повторила достижение Марии Шараповой на травяном покрытии

Линда Носкова повторила достижение Марии Шараповой на травяном покрытии
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова, выигравшая Уимблдон-2026, повторила на травяном покрытии достижение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой. Чешка, как и россиянка, победила на мэйджоре в Лондоне, ранее в текущем сезоне выиграв на траве ещё один титул. В финальном поединке на Уимблдоне Носкова оказалась сильнее своей соотечественницы Каролины Муховой (6:2, 5:7, 6:3).

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

21 июня Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине. В финальной встрече она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Шарапова до чемпионства на Уимблдоне-2004 брала титул на турнире в Бирмингеме.

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