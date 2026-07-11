Линда Носкова — вторая по количеству геймов, отданных на пути к титулу на Уимблдоне

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова на пути к титулу на Уимблдоне в одиночном разряде отдала 71 гейм. Больше в Открытую эру отдала только её соотечественница Барбора Крейчикова в 2024 году (76). Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 11 июля, в финале Уимблдона-2026 Носкова обыграла девятую ракетку мира соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
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После Крейчиковой и Носковой идут Кончита Мартинес в 1994 году (69), Елена Рыбакина в 2022-м (67) и Серена Уильямс в 2012-м (66).
Для Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Она стала третьей теннисисткой, которая ушла с матчбола на пути к титулу Уимблдона. Это произошло в третьем круге соревнований. Также спортсменка стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году.
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