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Носкова рассказала, о чём думала, когда Мухова отыгрывала матчболы в финале Уимблдона

Носкова рассказала, о чём думала, когда Мухова отыгрывала матчболы в финале Уимблдона
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, о чём думала, когда её соотечественница Каролина Мухова отыгрывала матчболы во втором сете в финале Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Линды.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

— Во втором сете мне было очень тяжело. В определённые моменты моя рука как бы застывала. Ноги были не такими быстрыми, как раньше. Сосредоточилась на позитиве. На последнем матчболе, мне кажется, я даже не осознавала, что у меня есть матчбол. Просто продолжала играть. Это и принесло мне победу. Я как бы не забивала это себе в голову.

— Какие были ощущения и эмоции, когда вы поняли, что выиграли?
 — Это как будто меня расслабило. Сняло с меня напряжение. Стресс. Непрерывные мысли, выиграю ли я это или нет. Так рада, что сделала это с первой попытки в третьем сете, — сказала Носкова на пресс-конференции.

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