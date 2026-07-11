Носкова рассказала, о чём думала, когда Мухова отыгрывала матчболы в финале Уимблдона

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, о чём думала, когда её соотечественница Каролина Мухова отыгрывала матчболы во втором сете в финале Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Линды.

— Во втором сете мне было очень тяжело. В определённые моменты моя рука как бы застывала. Ноги были не такими быстрыми, как раньше. Сосредоточилась на позитиве. На последнем матчболе, мне кажется, я даже не осознавала, что у меня есть матчбол. Просто продолжала играть. Это и принесло мне победу. Я как бы не забивала это себе в голову.

— Какие были ощущения и эмоции, когда вы поняли, что выиграли?

— Это как будто меня расслабило. Сняло с меня напряжение. Стресс. Непрерывные мысли, выиграю ли я это или нет. Так рада, что сделала это с первой попытки в третьем сете, — сказала Носкова на пресс-конференции.