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Носкова: смотрела на большой трофей, думая, что заберу его домой во что бы то ни стало

Носкова: смотрела на большой трофей, думая, что заберу его домой во что бы то ни стало
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, как ей удалось психологически восстановиться перед третьим сетом в финале Уимблдона-2026. Во втором сете Носкова упустила пять матчболов. Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Просто продолжала говорить себе, что матч начинается заново. Была в ванной, умылась холодной водой и сказала себе, что пора начинать сначала. Мне очень помог первый шаг, который я сделала, сойдя с корта, когда поняла, что трофеи уже здесь. Подумала: «Я не возьму маленький, возьму большой». Всё время смотрела на большой трофей, думая, что заберу его домой во что бы то ни стало, что выложусь на полную в третьем сете. Я была так близка к победе. Если бы не выиграла, это было бы худшее, что могло со мной случиться.

Начала заново. Возможно, ключевым был первый гейм, тот решающий момент, когда отыграла брейк-пойнт, и тот момент, когда удержала свою подачу. Эти моменты были решающими. Я достаточно смелая, чтобы признать, что третий сет сложился бы иначе, если бы я, возможно, проиграла первый гейм. Во втором сете проиграла пять геймов подряд, поэтому было крайне важно начать третий с полной отдачей. У Каролины были шансы на моей подаче в первом гейме, но рада, что сохранила спокойствие и играла так же, как и в первом сете», — сказала Носкова на пресс-конференции.

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