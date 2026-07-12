Носкова: смотрела на большой трофей, думая, что заберу его домой во что бы то ни стало

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, как ей удалось психологически восстановиться перед третьим сетом в финале Уимблдона-2026. Во втором сете Носкова упустила пять матчболов. Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
«Просто продолжала говорить себе, что матч начинается заново. Была в ванной, умылась холодной водой и сказала себе, что пора начинать сначала. Мне очень помог первый шаг, который я сделала, сойдя с корта, когда поняла, что трофеи уже здесь. Подумала: «Я не возьму маленький, возьму большой». Всё время смотрела на большой трофей, думая, что заберу его домой во что бы то ни стало, что выложусь на полную в третьем сете. Я была так близка к победе. Если бы не выиграла, это было бы худшее, что могло со мной случиться.
Начала заново. Возможно, ключевым был первый гейм, тот решающий момент, когда отыграла брейк-пойнт, и тот момент, когда удержала свою подачу. Эти моменты были решающими. Я достаточно смелая, чтобы признать, что третий сет сложился бы иначе, если бы я, возможно, проиграла первый гейм. Во втором сете проиграла пять геймов подряд, поэтому было крайне важно начать третий с полной отдачей. У Каролины были шансы на моей подаче в первом гейме, но рада, что сохранила спокойствие и играла так же, как и в первом сете», — сказала Носкова на пресс-конференции.
- 12 июля 2026
-
00:52
-
00:46
-
00:39
-
00:16
-
00:09
- 11 июля 2026
-
23:59
-
23:47
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:27
-
22:13
-
22:03
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:26
-
21:16
-
20:59
-
20:56
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:35
-
19:10
-
18:54
-
18:48
-
18:41