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Каролина Мухова прокомментировала своё поражение в финале Уимблдона-2026

Каролина Мухова прокомментировала своё поражение в финале Уимблдона-2026
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова после поражения в финале Уимблдона-2026 от своей соотечественницы Линды Носковой (2:6, 7:5, 3:6) прокомментировала исход матча.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

– Линда, очевидно, была на высоте в первом сете и в половине второго. Но вы должны гордиться тем, как смогли перевернуть ход игры, отыграться и перевести матч в третий сет.
– Сегодня я начала очень медленно. Но, с другой стороны, и Линда начала мощно. Очень хорошая подача, играла она быстро. Я в каком-то смысле искала себя. Мне потребовалось потратить очень много сил, чтобы вернуться в матч во втором сете. Выложилась на максимум. Люди меня подбадривали, я эту поддержку чувствовала. Во втором сете ощутила импульс и переломила ход игры. Конечно, хорошо, что это случилось. Было тяжко. Как я сказала, это отняло у меня силы — и, к сожалению, начало третьей партии словно ускользнуло из моих рук, — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.

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