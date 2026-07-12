Каролина Мухова прокомментировала своё поражение в финале Уимблдона-2026

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова после поражения в финале Уимблдона-2026 от своей соотечественницы Линды Носковой (2:6, 7:5, 3:6) прокомментировала исход матча.
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– Линда, очевидно, была на высоте в первом сете и в половине второго. Но вы должны гордиться тем, как смогли перевернуть ход игры, отыграться и перевести матч в третий сет.
– Сегодня я начала очень медленно. Но, с другой стороны, и Линда начала мощно. Очень хорошая подача, играла она быстро. Я в каком-то смысле искала себя. Мне потребовалось потратить очень много сил, чтобы вернуться в матч во втором сете. Выложилась на максимум. Люди меня подбадривали, я эту поддержку чувствовала. Во втором сете ощутила импульс и переломила ход игры. Конечно, хорошо, что это случилось. Было тяжко. Как я сказала, это отняло у меня силы — и, к сожалению, начало третьей партии словно ускользнуло из моих рук, — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.
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