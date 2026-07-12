Беккер — Алькарасу: не возвращайся слишком рано. Карлос, бери всё необходимое время

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о возвращении семикратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса к тренировкам после травмы.

«Он травмировался во вторую неделю апреля, то есть в Монте‑Карло, Барселоне. В четверг он выиграл, потом попал в больницу, и сейчас — середина июля, три месяца спустя. Золотое правило — чтобы вернуться, тебе нужно столько же времени, сколько ты был вне игры.

Но он ведь золотой мальчик тенниса, мы его хотим видеть, я говорю ему: не возвращайся слишком рано. Запястье крайне деликатно, потому что оно нужно для любого удара, поэтому, Карлос, бери себе всё необходимое время», — приводит слова Беккера Sky Sports.

Напомним, Алькарас не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.