Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс присутствует с мужем на матче между Норвегией и Англией на ЧМ-2026

Винус Уильямс присутствует с мужем на матче между Норвегией и Англией на ЧМ-2026
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс вместе со своим мужем, актёром Андреа Прети, присутствует на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Встреча проходит в эти минуты в Майами, на момент написания новости норвежская команда ведёт со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

Фото: Кадр из трансляции

Винус Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (одна золотая медаль — в одиночном разряде, три — в парном) и обладательница множества титулов WTA.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Беллингем наказал Норвегию в четвертьфинале ЧМ-2026! Но это по-прежнему не победа. LIVE
Live
Беллингем наказал Норвегию в четвертьфинале ЧМ-2026! Но это по-прежнему не победа. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android