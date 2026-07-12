Винус Уильямс присутствует с мужем на матче между Норвегией и Англией на ЧМ-2026

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс вместе со своим мужем, актёром Андреа Прети, присутствует на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Встреча проходит в эти минуты в Майами, на момент написания новости норвежская команда ведёт со счётом 1:0.

Фото: Кадр из трансляции

Винус Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (одна золотая медаль — в одиночном разряде, три — в парном) и обладательница множества титулов WTA.