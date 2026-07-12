«Он излучает позитив. Это поднимает мне настроение». Круз Хьюитт — о поддержке отца

Круз Хьюитт, сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» австралийца Ллейтона Хьюитта, после выхода в финал юниорского Уимблдона рассказал, как его поддерживает отец.

«Отец мне очень помогает. Он в моём боксе. Немного тренирует, но прежде всего поддерживает. И каждый раз, когда я смотрю на него, он излучает позитив. Это поднимает мне настроение и придаёт сил. Использую это как можно лучше.

Думаю, он довольно горд. Я тоже доволен. Думаю, ему нравится, как далеко я продвинулся в плане психологии и стиле игры. И да, он был очень доволен», — приводит слова Круза Хьюитта пресс-служба Уимблдона.

За чемпионский титул на турнире Круз Хьюитт сразится с американским теннисистом Джорданом Ли.