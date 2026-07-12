«Горжусь, что ты мой брат». Марко Джокович поддержал Новака после проигрыша на Уимблдоне

Младший брат сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) Марко Джокович выступил с публичным обращением, поддержав Новака после его поражения от итальянца Янника Синнера (первая ракетка мира) в полуфинале Уимблдона-2026 (4:6, 4:6, 4:6).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
«Я горжусь тем, что знаю тебя как человека. Горжусь, что ты мой брат. У тебя большое сердце, сильный характер, щедрость и постоянное желание учиться, становиться лучше — прежде всего как человек. Ты вдохновение для многих и пример для своих детей.
Видеть, как ты всё ещё играешь на высшем уровне, выкладываясь полностью, и иметь возможность болеть за тебя, когда тебе почти 40, — это безумие! Спасибо, что ты мой старший брат, и за всю любовь, которую ты даришь мне и моей семье. Мы любим тебя!» – написал Марко Джокович на своей странице в социальных сетях.
- 12 июля 2026
-
10:13
-
09:52
-
09:39
-
09:35
-
09:21
-
00:52
-
00:46
-
00:39
-
00:16
-
00:09
- 11 июля 2026
-
23:59
-
23:47
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:27
-
22:13
-
22:03
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:26
-
21:16
-
20:59
-
20:56
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
19:54
-
19:51
-
19:49