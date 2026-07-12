«Горжусь, что ты мой брат». Марко Джокович поддержал Новака после проигрыша на Уимблдоне

Младший брат сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) Марко Джокович выступил с публичным обращением, поддержав Новака после его поражения от итальянца Янника Синнера (первая ракетка мира) в полуфинале Уимблдона-2026 (4:6, 4:6, 4:6).

«Я горжусь тем, что знаю тебя как человека. Горжусь, что ты мой брат. У тебя большое сердце, сильный характер, щедрость и постоянное желание учиться, становиться лучше — прежде всего как человек. Ты вдохновение для многих и пример для своих детей.

Видеть, как ты всё ещё играешь на высшем уровне, выкладываясь полностью, и иметь возможность болеть за тебя, когда тебе почти 40, — это безумие! Спасибо, что ты мой старший брат, и за всю любовь, которую ты даришь мне и моей семье. Мы любим тебя!» – написал Марко Джокович на своей странице в социальных сетях.