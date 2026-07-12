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«Горжусь, что ты мой брат». Марко Джокович поддержал Новака после проигрыша на Уимблдоне

«Горжусь, что ты мой брат». Марко Джокович поддержал Новака после проигрыша на Уимблдоне
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Младший брат сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) Марко Джокович выступил с публичным обращением, поддержав Новака после его поражения от итальянца Янника Синнера (первая ракетка мира) в полуфинале Уимблдона-2026 (4:6, 4:6, 4:6).

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я горжусь тем, что знаю тебя как человека. Горжусь, что ты мой брат. У тебя большое сердце, сильный характер, щедрость и постоянное желание учиться, становиться лучше — прежде всего как человек. Ты вдохновение для многих и пример для своих детей.

Видеть, как ты всё ещё играешь на высшем уровне, выкладываясь полностью, и иметь возможность болеть за тебя, когда тебе почти 40, — это безумие! Спасибо, что ты мой старший брат, и за всю любовь, которую ты даришь мне и моей семье. Мы любим тебя!» – написал Марко Джокович на своей странице в социальных сетях.

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