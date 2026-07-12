Синнер — Зверев: где смотреть, во сколько начало трансляции финала Уимблдона
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Сегодня, 12 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в мужском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и победитель «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 18:00 мск.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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3
Александр Зверев
А. Зверев
В России не предусмотрен официальный показ Уимблдона-2026. Следить за ходом финального матча турнира Янник Синнер — Александр Зверев можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
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