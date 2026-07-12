Мухова — о финале Уимблдона: всё время верила, что смогу перевернуть ход матча

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что чувствует после поражения в финале Уимблдона-2026. В решающем матче она уступила соотечественнице Линде Носковой со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

«Это очень болезненное поражение, и я очень разочарована. Сказав это, до начала турнира я бы подписалась на то, чтобы дойти до финала. Это были для меня две очень хорошие недели, и думаю, что со временем смогу по-другому оценить результат, которого добилась здесь. Сегодня просто хотела бороться за каждый розыгрыш, этот турнир для меня очень многое значит, и не хотела проиграть со счётом 2:6, 2:6. Сказала себе, что сделаю всё возможное, чтобы взять её подачу, удерживать свою и продолжать сражаться. Всё время верила, что смогу перевернуть ход матча. Когда выиграла второй сет, мне показалось, что импульс на моей стороне и у меня ещё есть шансы», — сказала Мухова на пресс-конференции.