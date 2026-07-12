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Мухова — о Носковой: очень непредсказуемая теннисистка. Сложный соперник на любом покрытии

Мухова — о Носковой: очень непредсказуемая теннисистка. Сложный соперник на любом покрытии
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась об игре соотечественницы Линды Носковой в финале Уимблдона-2026. Носкова победила со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«Линда — очень непредсказуемая теннисистка. Сегодня она особенно хорошо подавала, и мне было очень сложно предугадать её подачу. Она была очень смела на протяжении всего матча, постоянно рисковала, и это принесло свои плоды. Она также борется за каждое очко и играет с огромной интенсивностью. Очень сложный соперник на любом покрытии», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Для 21-летней Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Она стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году.

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