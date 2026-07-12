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Беккер — о Джоковиче: в 39 лет дойти до полуфинала Уимблдона — не так уж и плохо

Беккер — о Джоковиче: в 39 лет дойти до полуфинала Уимблдона — не так уж и плохо
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Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) после проигрыша первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона-2026 (4:6, 4:6, 4:6).

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Отлично сработано, мой дорогой друг!

В 39 лет дойти до полуфинала Уимблдона — не так уж и плохо, в конце концов… Только вперёд и только выше!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Борис Беккер являлся тренером Новака Джоковича с 2013 по 2016 год. Под руководством Беккера сербу удалось завоевать шесть титулов ТБШ: Australian Open (2015, 2016), «Ролан Гаррос» – 2016, Уимблдон (2014, 2015) и US Open — 2015.

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