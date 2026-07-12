Беккер — о Джоковиче: в 39 лет дойти до полуфинала Уимблдона — не так уж и плохо

Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) после проигрыша первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона-2026 (4:6, 4:6, 4:6).

«Отлично сработано, мой дорогой друг!

В 39 лет дойти до полуфинала Уимблдона — не так уж и плохо, в конце концов… Только вперёд и только выше!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Борис Беккер являлся тренером Новака Джоковича с 2013 по 2016 год. Под руководством Беккера сербу удалось завоевать шесть титулов ТБШ: Australian Open (2015, 2016), «Ролан Гаррос» – 2016, Уимблдон (2014, 2015) и US Open — 2015.