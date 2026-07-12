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Мухова рассказала, сколько времени ей понадобится, чтобы пережить поражение на Уимблдоне

Мухова рассказала, сколько времени ей понадобится, чтобы пережить поражение на Уимблдоне
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, сколько времени ей понадобится, чтобы пережить поражение в финале Уимблдона-2026. Она уступила соотечественнице Линде Носковой со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

«Мне понадобится несколько дней, чтобы пережить это поражение, потому что сейчас я очень грустная и разочарованная. Тем не менее выход в финал остаётся большим достижением. Чувствую, что моя игра улучшается и что я с каждым разом становлюсь всё лучшей теннисисткой. Победа на турнире «Большого шлема» по‑прежнему остаётся одним из моих больших мечтаний. Сегодня — неудача, но также стимул продолжать работать и пытаться снова», — сказала Мухова на пресс-конференции.

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