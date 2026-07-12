Носкова — о публике в финале Уимблдона: зрители действительно были очень громкими

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, как справилась с реакцией трибун после окончания второго сета в финале Уимблдона. Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
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«Зрители действительно стали очень громкими, и это было после тех геймов, которые я проиграла, поэтому попыталась какое‑то время оставаться сама с собой. После проигранного брейка или чего-то подобного я обычно набрасываю полотенце на голову. Мой тренер вчера вечером сказал мне, что, если мне нужен перерыв, я должна им воспользоваться, будь то уход с корта или просто время наедине с собой. Не знаю, помогло ли мне то, что я сделала, в эти моменты, но это было для того, чтобы изолироваться от всего шума», — сказала Носкова на пресс-конференции.
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