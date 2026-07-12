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Носкова — о публике в финале Уимблдона: зрители действительно были очень громкими

Носкова — о публике в финале Уимблдона: зрители действительно были очень громкими
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, как справилась с реакцией трибун после окончания второго сета в финале Уимблдона. Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Зрители действительно стали очень громкими, и это было после тех геймов, которые я проиграла, поэтому попыталась какое‑то время оставаться сама с собой. После проигранного брейка или чего-то подобного я обычно набрасываю полотенце на голову. Мой тренер вчера вечером сказал мне, что, если мне нужен перерыв, я должна им воспользоваться, будь то уход с корта или просто время наедине с собой. Не знаю, помогло ли мне то, что я сделала, в эти моменты, но это было для того, чтобы изолироваться от всего шума», — сказала Носкова на пресс-конференции.

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