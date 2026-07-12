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Роджер Федерер провёл тренировку на Уимблдоне

Роджер Федерер провёл тренировку на Уимблдоне
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл тренировку на
Уимблдоне.

«Федерер снова на Уимблдоне — во всей своей красе», — подписали видео организаторы турнира.

Сегодня, 12 июля, на Уимблдоне пройдёт финал в мужском одиночном разряде. За титул сразятся итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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