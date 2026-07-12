«Невероятный день для чешского тенниса!» Навратилова — о женском финале Уимблдона-2026

Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова поделилась своими впечатлениями от женского финала Уимблдона-2026, в котором чешка Линда Носкова (12-я строчка рейтинга) победила соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«Какой же невероятный день для чешского женского тенниса! Матч был полон крутых поворотов и драмы. Поздравляем Линду Носкову — сегодня она была сильнее. И очень хочется верить, что Каролина Мухова когда-нибудь поднимет этот трофей над головой!» – написала Навратилова на своей странице в социальных сетях.