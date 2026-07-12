«Ты показала невероятный теннис!» Иванович поздравила Носкову с титулом на Уимблдоне-2026
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2008 сербская теннисистка Ана Иванович поздравила чешку Линду Носкову (12-я строчка рейтинга) с титулом на Уимблдоне-2026. Носкова в финале одержала победу над соотечественницей Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
«Поздравляю тебя с великолепной победой на Уимблдоне, Линда Носкова! Ты показала невероятный теннис на протяжении всего турнира!» – написала Иванович на своей странице в социальных сетях.
Сегодня, 12 июля, пройдёт финал женского парного разряда Уимблдона-2026, в котором китаянка Ханьюй Го и француженка Кристина Младенович сразятся за титул с канадкой Габриэлой Дабровски и представительницей Бразилии Луизой Стефани. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Не начался
|1
|2
|3
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Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
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