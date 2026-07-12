«Ты показала невероятный теннис!» Иванович поздравила Носкову с титулом на Уимблдоне-2026

Победительница «Ролан Гаррос» – 2008 сербская теннисистка Ана Иванович поздравила чешку Линду Носкову (12-я строчка рейтинга) с титулом на Уимблдоне-2026. Носкова в финале одержала победу над соотечественницей Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«Поздравляю тебя с великолепной победой на Уимблдоне, Линда Носкова! Ты показала невероятный теннис на протяжении всего турнира!» – написала Иванович на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 12 июля, пройдёт финал женского парного разряда Уимблдона-2026, в котором китаянка Ханьюй Го и француженка Кристина Младенович сразятся за титул с канадкой Габриэлой Дабровски и представительницей Бразилии Луизой Стефани. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.