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Искусственный интеллект Уимблдона считает Синнера фаворитом в матче со Зверевым

Искусственный интеллект Уимблдона считает Синнера фаворитом в матче со Зверевым
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Сегодня, 12 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в мужском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и победитель «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге. По данным искусственного интеллекта IBM SlamTracker, который использует Уимблдон, фаворитом встречи считается Синнер — система оценивает его шансы на победу в 62%.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча Синнера и Зверева начнётся не ранее 18:00 мск. Следить за ходом финального матча турнира Янник Синнер — Александр Зверев можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

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