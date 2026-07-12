Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чешский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о женском финале Уимблдона-2026

«Чешский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о женском финале Уимблдона-2026
Комментарии

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Род Лэйвер поздравил чешскую теннисистку Линду Носкову (12-я строчка рейтинга) с победой на Уимблдоне-2026. В финале Носкова смогла выиграть у своей соотечественницы Каролины Муховой со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Поздравляю Линду Носкову с первой победой на Уимблдоне — одним из величайших достижений в теннисе. Также хочется выразить слова поддержки Каролине Муховой, которая провела прекрасный турнир. Чешский теннис в надёжных руках. Желаю обеим теннисисткам дальнейших успехов», – написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.

Для Линды Носковой победа на Уимблдоне-2026 стала первым титулом на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
Искусственный интеллект Уимблдона считает Синнера фаворитом в матче со Зверевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android