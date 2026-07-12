«Чешский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о женском финале Уимблдона-2026
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11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Род Лэйвер поздравил чешскую теннисистку Линду Носкову (12-я строчка рейтинга) с победой на Уимблдоне-2026. В финале Носкова смогла выиграть у своей соотечественницы Каролины Муховой со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
«Поздравляю Линду Носкову с первой победой на Уимблдоне — одним из величайших достижений в теннисе. Также хочется выразить слова поддержки Каролине Муховой, которая провела прекрасный турнир. Чешский теннис в надёжных руках. Желаю обеим теннисисткам дальнейших успехов», – написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.
Для Линды Носковой победа на Уимблдоне-2026 стала первым титулом на турнирах «Большого шлема».
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