«Чешский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о женском финале Уимблдона-2026

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Род Лэйвер поздравил чешскую теннисистку Линду Носкову (12-я строчка рейтинга) с победой на Уимблдоне-2026. В финале Носкова смогла выиграть у своей соотечественницы Каролины Муховой со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«Поздравляю Линду Носкову с первой победой на Уимблдоне — одним из величайших достижений в теннисе. Также хочется выразить слова поддержки Каролине Муховой, которая провела прекрасный турнир. Чешский теннис в надёжных руках. Желаю обеим теннисисткам дальнейших успехов», – написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.

Для Линды Носковой победа на Уимблдоне-2026 стала первым титулом на турнирах «Большого шлема».