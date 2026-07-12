Носкова — о победе на Уимблдоне: практически 99% матча всё складывалось так, как я хотела

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, что для неё значит победа на Уимблдоне после поражения в первом круге «Ролан Гаррос».

— Что говорит о вас то, что после неудачи на «Ролан Гаррос», который вы называли катастрофическим, вы смогли так провести последние недели?

— Для меня это очень значимо. Это доказывает, что если я сконцентрирована на себе, наслаждаюсь игрой, верю в победу, сохраняю хладнокровие и думаю только о следующем очке, то способна взять такой титул.

Если честно, с моей игрой ждать можно чего угодно. Но эти две недели и ещё несколько предыдущих я отлично чувствовала себя на корте. Это дало результат.

— В первом сете вы выглядели так, будто уже много лет играете финалы турниров «Большого шлема». Даже Каролина сказала, что не понимает, как у вас это получилось. Как вы сами это объясните?

— Я и сама не знаю. Просто пыталась воспроизвести ощущения из предыдущих матчей. До этого я почти не волновалась перед выходом на корт, поэтому придерживалась всех своих привычных ритуалов, делала всё как раньше.

Но сегодня всё было совсем по-другому. У меня уже есть опыт финалов, и я могу сказать: финал — это финал, независимо от турнира. Давление всегда присутствует. Ты пытаешься оставаться спокойной и делать вид, что ничего особенного не происходит, но глубоко внутри понимаешь, что на кону.

Практически 99% матча всё складывалось именно так, как я хотела. Но в ключевые моменты я немного нервничала, и именно поэтому дело дошло до третьего сета. Он, наверное, стал самым важным в моей жизни, — сказала Носкова на пресс-конференции.