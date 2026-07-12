Президент Чехии Павел: этот Уимблдон стал настоящим праздником чешского тенниса

Президент Чехии Петр Павел поздравил чешскую теннисистку Линду Носкову с титулом Уимблдона-2026, который она завоевала в матче против своей соотечественницы Каролины Муховой (6:2, 5:7, 6:3), и пригласил обеих спортсменок в президентскую резиденцию.

«Огромные поздравления Линде Носковой!

Этот Уимблдон стал настоящим праздником чешского тенниса. Редко можно увидеть финал, в котором от первого до последнего розыгрыша с одинаковой искренностью болеешь за обеих теннисисток.

Каролина и Линда, спасибо вам за то, как вы представили Чехию. Снимаю шляпу перед вами обеими. Как только завершите выступления, буду рад пригласить вас в Пражский Град», – написал Павел на своей странице в социальных сетях.