Президент Чехии Павел: этот Уимблдон стал настоящим праздником чешского тенниса
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Президент Чехии Петр Павел поздравил чешскую теннисистку Линду Носкову с титулом Уимблдона-2026, который она завоевала в матче против своей соотечественницы Каролины Муховой (6:2, 5:7, 6:3), и пригласил обеих спортсменок в президентскую резиденцию.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
«Огромные поздравления Линде Носковой!
Этот Уимблдон стал настоящим праздником чешского тенниса. Редко можно увидеть финал, в котором от первого до последнего розыгрыша с одинаковой искренностью болеешь за обеих теннисисток.
Каролина и Линда, спасибо вам за то, как вы представили Чехию. Снимаю шляпу перед вами обеими. Как только завершите выступления, буду рад пригласить вас в Пражский Град», – написал Павел на своей странице в социальных сетях.
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