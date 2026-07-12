Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Носкова: тренер помог мне не только вчера. Всегда чувствовала поддержку своей команды

Носкова: тренер помог мне не только вчера. Всегда чувствовала поддержку своей команды
Комментарии

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала о поддержке тренера перед финалом Уимблдона-2026.

– Вы рассказывали, что тренер советовал вам в тяжёлые моменты брать небольшую паузу и оставаться наедине с собой. Насколько заранее вы продумывали подобные ситуации? Конечно, невозможно подготовиться к тому, что не реализуешь пять матчболов в финале, но вы вообще часто думаете о том, как заново собраться?
— Этот момент или эта ситуация — иметь четыре или пять матчболов, а потом видеть, как спустя немного времени приходится начинать всё сначала — это не тот сценарий, о котором мы говорили. Не думаю, что кто-то мог подготовить меня к чему-то подобному. На корте была только я сама. Говорила себе: «Если ты это проиграешь, проиграешь ты. Если выиграешь — выиграешь ты». Во время этих матчболов у меня в голове было очень много мыслей. Я думала: «Вот он, этот момент. Просто верни мяч в корт – и всё будет хорошо». Каролина — отличный боец, с ней никогда нельзя заранее ничего списывать со счетов. Мой тренер помог мне, не только вчера нашим разговором, но и в течение последних шести или семи лет, что мы работаем вместе. Всегда чувствовала поддержку своей команды, и это одна из вещей, которые сложились, чтобы помочь мне выиграть этот титул, — сказала Носкова на пресс-конференции.

Материалы по теме
Носкова — о победе на Уимблдоне: практически 99% матча всё складывалось так, как я хотела
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android