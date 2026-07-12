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Кафельников напомнил, что предсказывал победу Носковой на ТБШ ещё в 2024 году

Кафельников напомнил, что предсказывал победу Носковой на ТБШ ещё в 2024 году
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников напомнил, что предсказывал победу чешки Линды Носковой на ТБШ два года назад.

«Линда Носкова однажды обязательно выиграет «Шлем»! Гарантирую», — написал Кафельников в январе 2024 года.

В субботу, 11 июля, Носкова стала чемпионкой Уимблдона, обыграв соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Кафельников сделал репост своего сообщения 2024 года и написал: «Не смейте ставить под сомнение мою теннисную экспертизу!»

Для 21-летней Носковой трофей, выигранный на Уимблдоне, стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Она стала самой молодой чемпионкой травяного «Шлема» со времён Петры Квитовой в 2011 году. В обновлённом рейтинге WTA Линда займёт седьмую строчку.

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