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«Отличный повар». Зверев заявил, что доверил бы Синнеру приготовить ему ужин

«Отличный повар». Зверев заявил, что доверил бы Синнеру приготовить ему ужин
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на блиц-опрос о других теннисистах в туре.

– Кто хуже всех отвечает на сообщения в туре?
– (Смеётся.) Возможно, я.

– С кем бы ты хотел пойти потусить?
– Я уже несколько раз выходил в свет с парнями.

– И кто был лучшим?
– Флавио Коболли. Мы отлично провели время.

– С кем бы ты точно не хотел сидеть рядом в самолёте?
– С тем, кто много говорит и не спит, потому что я сплю. А кто у нас много говорит? Фрэнсис Тиафо!

– Кого бы ты позвал в экстренной ситуации?
– Однозначно не Фрэнсиса Тиафо! (Смеётся.) Кто-то, кто точно возьмёт трубку. Раньше я бы назвал Новака Джоковича, но Новак уже не берёт трубку. Зато он знает всех и был бы самым полезным. Но в экстренной ситуации… я бы, наверное, позвал… Андрея Рублёва.

– Кому бы ты доверил приготовить ужин?
– Яннику Синнеру. Слышал, он очень хорошо готовит. Отличный повар.

– Кому бы ты не доверил секрет?
– Точно не Фрэнсису Тиафо! (Смеётся.) – приводит слова Зверева BBC Sport.

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