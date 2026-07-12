«Нереальная огневая мощь». Макки — о Синнере перед финалом Уимблдона-2026

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, перед финалом Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде высказался о доминировании четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера в ATP-туре. В решающем матче на Уимблдоне Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым.

«Синнер сделан из другого теста. Красная ракета, выиграл на всех покрытиях, доминировал над каждым соперником и положил их себе в карман. Его ум острый и внимательный, а качество игры с обеих сторон такое, какого этот спорт ещё не видел. Нереальная огневая мощь — расслабленная и свободная, и его углы раскрывают Центральный корт Уимблдона, словно Красное море», — написал Макки в социальных сетях.