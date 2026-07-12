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«Нереальная огневая мощь». Макки — о Синнере перед финалом Уимблдона-2026

«Нереальная огневая мощь». Макки — о Синнере перед финалом Уимблдона-2026
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, перед финалом Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде высказался о доминировании четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера в ATP-туре. В решающем матче на Уимблдоне Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Синнер сделан из другого теста. Красная ракета, выиграл на всех покрытиях, доминировал над каждым соперником и положил их себе в карман. Его ум острый и внимательный, а качество игры с обеих сторон такое, какого этот спорт ещё не видел. Нереальная огневая мощь — расслабленная и свободная, и его углы раскрывают Центральный корт Уимблдона, словно Красное море», — написал Макки в социальных сетях.

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