Стало известно, кто будет арбитром мужского финала на Уимблдоне-2026
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Гречанка Ева Асдераки-Мур будет арбитром мужского финала на Уимблдоне-2026. Об этом сообщает спортивный журналист, член Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA) поляк Михал Самульски.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Асдераки-Мур является обладательницей золотого значка судьи на вышке с 2007 года. Это её первый финал мужского одиночного турнира на Уимблдоне. Ранее она судила два финала мужского одиночного разряда на US Open (2015, 2024) и один на «Ролан Гаррос» (2025).
В финале Уимблдона-2026 встретятся четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и победитель «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку мирового рейтинга.
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