Стало известно, кто будет арбитром мужского финала на Уимблдоне-2026

Гречанка Ева Асдераки-Мур будет арбитром мужского финала на Уимблдоне-2026. Об этом сообщает спортивный журналист, член Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA) поляк Михал Самульски.

Асдераки-Мур является обладательницей золотого значка судьи на вышке с 2007 года. Это её первый финал мужского одиночного турнира на Уимблдоне. Ранее она судила два финала мужского одиночного разряда на US Open (2015, 2024) и один на «Ролан Гаррос» (2025).

В финале Уимблдона-2026 встретятся четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и победитель «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку мирового рейтинга.