Видео: прибытие Синнера и Зверева на Уимблдон-2026 в день финала
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев прибыли на территорию Уимблдона перед финалом и провели утренние тренировки.
Финал Уимблдона-2026 начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Синнера и Зверева.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Янник Синнер будет защищать титул чемпиона Уимблдона – в прошлом году в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Александр Зверев в этом году впервые стал обладателем титула турнира «Большого шлема» – он выиграл «Ролан Гаррос», сумев в финале одолеть итальянца Флавио Коболли 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
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