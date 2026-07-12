Видео: прибытие Синнера и Зверева на Уимблдон-2026 в день финала

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев прибыли на территорию Уимблдона перед финалом и провели утренние тренировки.

Финал Уимблдона-2026 начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Синнера и Зверева.

Янник Синнер будет защищать титул чемпиона Уимблдона – в прошлом году в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Александр Зверев в этом году впервые стал обладателем титула турнира «Большого шлема» – он выиграл «Ролан Гаррос», сумев в финале одолеть итальянца Флавио Коболли 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.