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Эрика Андреева поделилась совместными фотографиями с сестрой Миррой

Эрика Андреева поделилась совместными фотографиями с сестрой Миррой
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237-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева в социальных сетях поделилась фото со своей младшей сестрой, чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026 Миррой.

Фото: Из личного архива Эрики Андреевой

Фото: Из личного архива Эрики Андреевой

На Уимблдоне-2026 Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации, уступив американке Кейле Дей со счётом 2:6, 2:6. Мирра в основной сетке соревнований во втором круге проиграла чешке Барборе Крейчиковой — 6:4, 5:7, 4:6.

19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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