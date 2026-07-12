Родители Янника Синнера будут присутствовать на финале Уимблдона-2026
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Родители четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера будут присутствовать на финале Уимблдона-2026, где их сын сыграет против победителя «Ролан Гаррос» — 2026, третьей ракетки мира немца Александра Зверева. Об этом сообщает Sky Sports.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
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3
Александр Зверев
А. Зверев
По информации источника, Ханспетер и Сиглинда прибыли в Лондон сегодня утром. Начало финала запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи итальянца и немца.
Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 10-4 (3-1 на грунте, 7-3 на харде) в пользу итальянца. Он является действующим чемпионом Уимблдона.
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