Родители Янника Синнера будут присутствовать на финале Уимблдона-2026

Родители четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера будут присутствовать на финале Уимблдона-2026, где их сын сыграет против победителя «Ролан Гаррос» — 2026, третьей ракетки мира немца Александра Зверева. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Ханспетер и Сиглинда прибыли в Лондон сегодня утром. Начало финала запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи итальянца и немца.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 10-4 (3-1 на грунте, 7-3 на харде) в пользу итальянца. Он является действующим чемпионом Уимблдона.